Tuesday, December 27th, 2016 | Posted by

国税局不可使企业家恐惧
企业家支持政府优化税收的政策

【本报雅加达讯】政府将在201811日成立替代税务总署（DJP)的国家税收局（BPP），该国家税收局（国税局）理应成为高诚信与专业的机构。

将直接向总统负责的该机构也应该能够改善税收服务方面的官僚文化，以免造成纳税人（WP），特别是企业家的恐惧。

此外，国家税收局的成立应该成为税收改革，同时也是官僚改革的一部分。因此成为有关总规则与税务程序（KUP）法令草案讨论一部分的国家税收局的成立，必须经过涉及所有利益相关者的成熟的研究。如此政府和议会可以找到一个适当和有效的制度模式。

以上是企业家、国会议员、经济观察家等日前就国税局的成立通过媒体表达的意见。

印尼企业家协会（Apindo）理事会主席Anton J Supit称，原则上企业家支持政府优化税收的一切努力。他说印尼企业家协会准备 向BPP的成立计划献计献策。

尤其如今已不是讨论是否需要成立国税局，而是在实现税务改革和官僚改革中，如何创建一个结构化和有效行动的时候了。Anton说；“关键是税务改革和官僚改革必须群策群力。”

他续称，总规则与税务程序法令草案中提供有关国税局的一个概述，即国税局的成立必须经过研究阶段，以便找到合适和有效的制度模式。

Anton指出，在税收方面仍有很多问题需要回答和解决。比如为什么税务特赦计划尚未达到目标、为什么不是所有的企业家都利用税务特赦计划、以及为什么还有许多非企业家纳税人尚未参加税务特赦计划。

他说：“包括也许我们需要应用低税率但高纳税遵从水平的原则。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171690

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