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国电总经理晋见总统 冀获优惠的煤炭价格

【雅加达点滴新闻网2月1日讯】 我国国家电力公司（PLN）董事总经理索弗彦巴希尔(Sofyan Basir)周四（2月1日）到雅京独立宫晋见总统，其中会议的主要议题是关于发电使用煤炭的价格。

索弗彦巴希尔向佐科威总统表示，希望PLN能获得国内煤炭供应（DMO）优惠的价格。

索弗彦巴希尔说，“我们已向总统传达，希望能获得国内煤炭供应一定的比例，以满足国电公司发电的煤炭需求。若全部国产煤炭都出口了，恐将影响国电的煤炭需求量。”

索弗彦巴希尔接着说：“由于煤炭占国电发电燃料的六成左右，因此煤炭价格对国电的成本为主要成分，所以希望能源与矿物资源部长伊格纳修斯佐南（Ignatius Jonan）能降低供应国电的价格。”

索弗彦巴希尔深信国电要求煤炭优惠价格，预计将不会损害国内矿业公司的利润，因为目前国际煤炭价格已从每公吨60美元攀升至接近每公吨100美元的高价。

PLN每年煤炭需要约8000万至9000万吨，而国内煤炭总产量约4.7亿吨，意味着仅占总产量的25％左右，在很大程上不会削减矿业的利润。”这位庶民银行（BRI）前总裁索弗彦巴希尔这样说。

因此，他深信政府将批准国电对煤炭的优惠价格要求，致使国内电价不会跟着上涨。