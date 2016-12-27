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国电在南加省和中加省

增加额外电力60兆瓦

【本报雅加达讯】国电公司额外增加南加省和中加省电力系统共60兆瓦。

国电公司南加和中加地区总经理普尔诺莫（Purnomo）近日在雅加达声称，60兆瓦额外电力供应来自Pulau Pisang蒸汽发电站的第二发电机。

“第一发电机投产发电后，第二发电机跟着投产，”他说。

他表明，在近期内完成试运测试的Pulau Pisang蒸汽发电站的第二发电机，已把电力供给南加和中加电力系统。

Pulau Pisang蒸汽发电站位于中加省Kuala Kapuas县Kahayan镇Buntoi乡镇，总装机容量2×60兆瓦，投资总额达1.9兆盾。

普尔诺莫称。蒸汽发电站的额外电源将使电源容量550兆瓦、电力负荷量高峰值530兆瓦的南中加电力系统的电源提升。

他说：“Pulau Pisang蒸汽发电站的第二发电机发电后，南中加电力系统的电源容量增至600兆瓦。”

他补充，已投产发电的新发电站是装机容量155兆瓦的Bangkanai煤气机动力装置（PLTMG）。

从Bangkanai变电站至Muara Taweh和Buntok变电站的150千伏输电网建设完成后，目前这座煤气机动力装置已能把47兆瓦电力输送给Barito Utara县Muara Taweh市和Barito Selatan县Buntok市。

“国电也致力于加速连接Buntok市与Tabalong县Tanjung市的150千伏输电网建设工程，”他如斯说。

普尔诺莫续说，输电网将使Bangkanai煤气机动力装置的电源可通过南中加电力系统输送，向南加省和中加省居民提供更多的电力供应。

国电企业传播小组组长玛德（I Made Suprateka）补充说，至目前为止，国电已向南加省27个乡镇和中加省6个乡镇供电。

鉴于直至今年底有一些电力基础设施建设还在施工过程中，国电定下指标将向南加省的其它28个乡镇和中加省51个乡镇供电。