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国电和北塔米纳须控制进口

我国经济基本面远比土耳其稳健

【本报雅加达讯】从各种宏观指标来看，我国经济远比土耳其为好。我国央行基准利率还能够保持5.25%，而土耳其是17.75%，我国与土耳其外债占国民生产总值（GDP）的比例是34.7% 比53.2%，通货膨胀率是3.2%比15.9%。此外年初至今，印尼证券交易所（BEI）股市综合指数与土耳其100指数（BIST）的跌幅是9.2%比18.5%，盾币与里拉（lira）的贬值幅度是6.9% 比42.1%。

我国国家收支预算（APBN）也不错，今年的预算赤字控制在国民生产总值的2%左右，而明年还会降到2%以下。

上述是总统和财长、银行家、经济学家等近两日来谈话的内容总结。

8月14日，在雅京总统办事处，出席有关提高外汇储备的小型内阁会议后，财政部长丝莉（Sri Mulyani）称，通胀率稳定在3.5%以下的情况中，我国经济增长还会加速。中央统计局（BPS）称，我国经济在2018年第二季度同比增长5.27%。

丝莉说：“今年我国经济增长在5%以上，展望在5.2%左右，状况实属不错。土耳其在今年第一季度的增长率虽更高，达7.4%。但在外债风险方面，土耳其的政府外债和私人外债分别占国民生产总值的53.2%和37%，我国只有34.7%和17%。”

财长称，在面对非常困难的全球动态的状况中，包括我国在内的新兴市场如今受到强烈情绪的冲击，货币汇率承压。土耳其的经济问题受到极大关注，许多人试图把它与我国做个比较。

她说：“土耳其的总融资需求或达到250亿美元，而我国仅70亿美元，不同点就在于此。我国的经常帐赤字在今年第一季度只有2%左右，但第二季度却上升到占国民生产总值的3%，因此总统下达非常严格的指令，希望所有内阁成员努力保持国际收支平衡，特别是经常帐赤字。”

财长阐明，经常帐赤字扩大的原因之一，是进口的膨胀消弭了出口的涨升。她说：“消费品、原料和资本货物的进口大幅增加，尤其在今年第二季度。而我国的出口增长率实际上已经达到两位数的好成绩。”

因此政府感到有急剧减少进口的必要，特别是由政府、国家电力公司（PLN）和北塔米纳控制的基础设施各种项目的需求。这两家国营企业进口的资本货物占了相当多的份量。