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国电发电站供电成本

下调至每千瓦时983盾

【本报雅加达讯】政府制定2016年国电发电站在全国的供电成本（BPP）每千瓦小时为983盾（相等于7.39美元），比2015年每千瓦小时998盾（7.45美元）降低15盾。

能源与矿物资源部公关主任苏查特米科（Sujatmiko）昨日在雅加达声称，国电发电站的供电成本降低显示电力供应有更加高效率的表现。

2016年发电站供电成本将成为今年4月1日至2018年3月31日期间，购买国电电力的参考价格。

2016年供电成本计算是基于第1404 K/20/MEM/2017号能源与矿物资源部长决定书规定。能源与矿物资源部长佐南（Ignasius Jonan）于3月27日签订了该部长条例。

“供电成本数目是根据财务稽查署（BPK）审计结果来制定的，而成为国电的参考价格。供电成本降低与政府实现电力供应均匀和高效的努力同步，”佐南如斯说。

苏查特米科解释，供电成本效率越来越高其中是因为成本高的柴油发电站数量越少。

他补充，煤炭和天然气作为发电站燃料的使用更为广泛，让电力供应更有效率。

第1404号能源与矿物资源部长决定书是2017年第24号能源与矿物资源部长条例的衍生规则。今年3月23日签订的2017年第24号能源与矿物资源部长条例是有关国电发电站供电成本。

发电站供电成本是国电公司在发电站供应的电力成本，不包括输电成本在内。

政府制定的供电成本数目是国电在全国各地电力系统发电站使用。

政府要求国电公司把前一年的实际发电站的供电成本推荐给能源与矿物资源部长。国电提出的供电成本数目必须首先获得电力事务总署的评估。

佐南说：“发电站的供电成本是基于效能、效率、问责制原则来制定，并符合法律依据，成为发电站出售电力的参考价格。鉴于供电成本效率越高，政府希望能为我国居民提供更经济的电力供应。”