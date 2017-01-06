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国油需要增加1000兆盾资产

使与Petronas看齐

【本报雅加达讯】未来10年，北塔米纳（国油）公司至少需要1000兆盾投资金，以增加公司的资产，使与马来西亚能源公司—Petronas公司看齐。

国油公司总裁德威·苏基多（Dwi Soetjipto）在雅加达签署谅解备忘录时表示：“未来10年，必须提高国油公司的投资金至少1000兆盾，以致把资产增至现在的2.5倍，才能比得上Petronas公司。”

他解释说，虽然国油公司所获得的利润已经赶上Petronas公司，但那是暂时性的成绩，因为国油公司的资产只有Petronas公司的1/3。

他续说，在2016年国油公司的工作业绩可以说令人满意，因为公司获得的利润大约40兆盾，或者30亿美元。这是我们获得的利润第一次高于Petronas公司。

虽然世界油价锐降，但国油公司获得的总收入大约为400亿美元。

截至2016年6月底，国油公司获得利润23.8亿美元，而Petronas公司获得利润只有16亿美元。

他认为，这是由于我们最近两年内提高工作效率，才能提高公司的利润。

“最近两年内，我们聚焦于提高工作效率，而去年我们从提高效率能获得8亿美元，至2016年11月份，我们从提高效率能获得28亿美元，那是突破性的项目，”他称。

他补充称，我们能通过一些步骤，比如与国营煤气公司（PGN）和油气上游业特别机构（SKK Migas）进行合作，才有潜力打败Petronas公司。