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国油润滑油公司计划

下半年再增设30家分店

【本报雅加达讯】北塔米纳润滑油公司（PT Pertamina Lubricants）计划不断扩展零售业务销售润滑油，因该行业获得民众积极反应和销量量每年持续提高。

最近2年，北塔米纳Lubricants公司定下指标，将增设130家新分店，其中的100家分店聚焦于营销Enduro Express和另30家分店营销Bright Olimart Modular。

日前，北塔米纳Lubricants公司公共关系经理英达尼亚.帕里温科（Intania Prionggo）对记者称，自2016年至今年上半年，北塔米纳Lubricants公司已增设100家新分店。“我们大规模扩展业务，在零售业来说，这是相当大的。”

如果没有任何阻碍的话，今年下半年，北塔米纳Lubricants公司将再增设30家分店，该措施是为达到在2年内增设130家新分店的指标。

可惜，英达尼亚不愿详述该增设新分店的投资值，除此之外，也不愿阐明该公司定下的零售领域所占的销售份额。

据悉，目前，北塔米纳Lubricants公司以多种方式经营1800家分店，不论是供汽车用的Bright Olimart和Bright Olimart Modular或者是供摩托车用的Enduro Express。

英达尼亚声称，北塔米纳Lubricants公司的润滑油分店多数是与加油站结合，这是北塔米纳（Pertamina/国油）公司以合作方式经营的公共加油站（SPBU），也有的和第3方的修车厂（bengkel）合作。

除了关注国内市场之外，北塔米纳Lubricants公司也将开拓国外的零售业。在国外，北塔米纳Lubricants公司将于该国家的营销商合作。“在国外，我们是与当地营销商合作。”

根据媒体报道，北塔米纳Lubricants公司在泰国拥有子公司，即Pertamina Lubricants Co Ltd，也聚焦于开拓东南亚的零售市场。该子公司于2014年成立，希望能占有80%的零售领域和其余供应工业和制造业。