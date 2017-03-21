Tuesday, March 21st, 2017 | Posted by

国油在印马边境Nunukan发现
每日能生产约2500桶石油储备

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Arcandra Tahar

 

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国营石油北塔米纳在印马边境Nunukan发现油田

 

【本报雅加达讯】运营奴奴干(Nunukan)油田的国营石油北塔米纳(Pertamina)子公司Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC)公司，在与马来西亚直接相邻的奴奴干地区，北加里曼丹，奴奴干离岸发现新石油储备。

能源与矿物资源副部长阿尔詹特拉.达哈尔(Arcandra Tahar)在雅加达能源与矿物资源部称，“是的，我也刚收到其照片。是 PHENC公司发现的，那就是所谓的勘探钻井。”

然而，阿尔詹特拉坦承，还未收到有关发现上述新石油储备的最详细的资料。政府即将对该发现进行评估。

他说，“我还不知其细节，还未获得正式的报告，须先进行评估。”

根据detik Finance消息来源称， PHENC勘探及其工作伙伴们在奴奴干油田发现每日能生产约2500桶的石油储备。

希望该已探明的石油和天然气储量，能成为在与马来西亚边界地区的经济动力。

依计划，奴奴干油田生产的全部石油和天然气将由北塔米纳天然气公司(Pertagas)所吸收，以便满足石油化工行业和发电站的需求。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178308

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