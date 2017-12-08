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国油公司在数城市

增加3公斤装煤气供应量

【本报雅加达讯】北塔米纳（国油）公司将通过分配给代理商、煤气基地，以及市场调控，增加雅加达、西爪省，以及万丹省和第三市场营销操作区（MOR 3）的三公斤装煤气的供应量。

国油公司爪哇西部公关经理蒂延（Dian Hapsari）阐明，国油向每个地区增加3公斤装煤气的供应量不同，甚至，有的3公斤装煤气的供应量比正常分配量增加60%。

“国油公司已从今年12月4日展开市场调控，而按照计划，我们将继续展开市场调控至今年12月7日。我们于12月4日和5日已在茂物和德博展开市场调控，”他这么说。

她续说，展开市场调控的目的不仅是为了增加社区的3公斤装煤气，也为稳定价格。在这次展开的市场调控，3公斤装煤气的售价符合于在每个地区的官方价格。

她补充说，我们在茂物地区25个地点分配的3公斤装煤气供应量高于正常分配量的42%。

在德博地区展开的市场调控分配的3公斤装煤气供应量比正常分配量大约更多24%。

除了在第三市场营销操作区之外，国油公司亦增加其他地点的3公斤装煤气供应量，如Priangan Timur地区包括打横（Tasikmalaya）、尖美士（Ciamis）、班加（Banjar），以及庞岸达兰（Pangandaran）比正常分配量增加60%。

国油公司也在雅加达和附近区增加3公斤装煤气供应量达46%，而在万隆、芝马墟（Cimahi）、双木丹（Sumedang），以及附近地区的3公斤装煤气供应量增加50%。

随着3公斤装煤气的供应量提高，国油公司呼吁不是3公斤装煤气使用者目标的社民，能转换使用其他煤气产品，其中是5.5公斤煤气（Bright Gas）。

“因为3公斤装煤气是政府专为低收入提供的补贴煤气，以致3公斤装煤气的分配量要符合配额，”她进一步称。