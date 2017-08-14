Monday, August 14th, 2017 | Posted by

国民经济与工业委员会称
政府必须警惕公众削减消费开支的现象

web1148a

Suhariyanto

【本报雅加达讯】消费者的可支配收入，决定了消费者的商品购买力水平，一般来说，当消费者的收入较高时，分配到各种商品上的收入相对较高，对各种商品的购买力也就较高；然而，当消费者的收入较低时，分配到各种商品上的收入就较低，对各种商品的购买力相对也就较低。

针对我国近来呈现消费者减少消费开支的迹象，我国国家经济与工业委员会（KEIN）称，政府必须警惕家庭消费增长缓慢的现象。

上周六（12/8），国家经济与工业委员会 宏观经济、贸易与投资工作组组长亨德丽（Hendri Saparani）在雅加达信息与通讯部门举行Merdeka Barat论坛讨论会时称，现有的数据显示，家庭消费的走向趋于放缓。

“我国是否面临家庭消费的放缓的迹象？ 种种数据显示，通常在4.5％-5％之间增长，目前却出现消费开支增长缓慢的迹象。政府对市场的发展走向，理应更加谨慎，因为大部分国内生产总值增长是由消费开支所贡献，所以政府亟需提高警觉，因为我国经济增长在很大程度上尚开国内消费，所以消费缓慢也相对将影响我国的经济增长。”

亨德丽称，家庭消费的疲软可从劳动的实际工资和农民的兑换价值下降来看。那样的话，民众的购买力也就下降。“因此，若兑换价值下降，则购买力也下降，其次问题是谁增长缓慢？”

亨德丽接着说， 民众购买力的下降，政府理应更加谨慎观察。深入分析是否民众购买力的减弱出现于中上阶层，或者下阶级的消费层。

根据我国中央统计局（BPS）的数据，我国四成下层阶级民众，消费开支仅增长2%，中上层阶级增长7%。因此，政府应更重视改善中下层的消费增长，而不要仅限于讨论购买力的议题。

此前，印尼中央统计局局长苏哈延多(Suhariyanto)称，印尼公众的消费正从普通商品转向那些与休闲活动相关的产品。他解释说，所谓的休闲消费，包括酒店、餐馆、娱乐、文化活动等商品。

“很明显，消费形态正从非休闲的普通消费向休闲消费转型”，他说。

苏哈延多称，有固定收入的民众都倾向于外出度假娱乐，很多休闲目的地都会提供高性价比的休闲产品。

“事实上，消费方式的转变是很明显的，但是否已成为一种生活方式目前尚不清楚，或许是因为他们想休息一下”，苏哈延多说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190322

Posted by on Aug 14 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added