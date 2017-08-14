Posted by admin

国民经济与工业委员会称

政府必须警惕公众削减消费开支的现象

【本报雅加达讯】消费者的可支配收入，决定了消费者的商品购买力水平，一般来说，当消费者的收入较高时，分配到各种商品上的收入相对较高，对各种商品的购买力也就较高；然而，当消费者的收入较低时，分配到各种商品上的收入就较低，对各种商品的购买力相对也就较低。

针对我国近来呈现消费者减少消费开支的迹象，我国国家经济与工业委员会（KEIN）称，政府必须警惕家庭消费增长缓慢的现象。

上周六（12/8），国家经济与工业委员会 宏观经济、贸易与投资工作组组长亨德丽（Hendri Saparani）在雅加达信息与通讯部门举行Merdeka Barat论坛讨论会时称，现有的数据显示，家庭消费的走向趋于放缓。

“我国是否面临家庭消费的放缓的迹象？ 种种数据显示，通常在4.5％-5％之间增长，目前却出现消费开支增长缓慢的迹象。政府对市场的发展走向，理应更加谨慎，因为大部分国内生产总值增长是由消费开支所贡献，所以政府亟需提高警觉，因为我国经济增长在很大程度上尚开国内消费，所以消费缓慢也相对将影响我国的经济增长。”

亨德丽称，家庭消费的疲软可从劳动的实际工资和农民的兑换价值下降来看。那样的话，民众的购买力也就下降。“因此，若兑换价值下降，则购买力也下降，其次问题是谁增长缓慢？”

亨德丽接着说， 民众购买力的下降，政府理应更加谨慎观察。深入分析是否民众购买力的减弱出现于中上阶层，或者下阶级的消费层。

根据我国中央统计局（BPS）的数据，我国四成下层阶级民众，消费开支仅增长2%，中上层阶级增长7%。因此，政府应更重视改善中下层的消费增长，而不要仅限于讨论购买力的议题。

此前，印尼中央统计局局长苏哈延多(Suhariyanto)称，印尼公众的消费正从普通商品转向那些与休闲活动相关的产品。他解释说，所谓的休闲消费，包括酒店、餐馆、娱乐、文化活动等商品。

“很明显，消费形态正从非休闲的普通消费向休闲消费转型”，他说。

苏哈延多称，有固定收入的民众都倾向于外出度假娱乐，很多休闲目的地都会提供高性价比的休闲产品。

“事实上，消费方式的转变是很明显的，但是否已成为一种生活方式目前尚不清楚，或许是因为他们想休息一下”，苏哈延多说。