Posted by admin

国民经济与工业委员会称

我国政府债务比率仍比马来西亚更好

【本报雅加达讯】国民经济与工业委员会(KEIN)确定，若与其它国家例如马来西亚和日本比较的话，在管理上我国政府的债务还是更好。

上周末，国民经济与工业委员会副主席阿立夫.布迪曼达(Arif Bidimanta)在雅加达智能化的节目上作出上述表示。

根据记载，截至2017年7月份我国政府的债务达3779.98兆盾，或比今年6月份达到的3706.52兆盾上升73.46兆盾。

阿立夫说，“我们无须担忧，比起马来西亚我们的债务比率还是更好，与泰国甚至与日本亦如此。”

他说，我国政府的债务总额为3779.98兆盾，其比率占国内生产总值(GDP)的27%-28%。而马来西亚和泰国超过30%，甚至日本的比率达200%。

虽然如此，阿立夫呼吁政府能确保每一张政府债务必须明确界定。

他解释说，“债务本来是用于生产活动的，但是其支出必须精确，每一张债务必须显然是一种资产或者什么。”

该占国内生产总值达27%-28%的政府债务比率限制，远在法律所规定的比率限制 ，即60%。然而，阿立夫说，政府仍须良好的管理。

他接着说，“如果是债务必须谨慎地加以管理，政府当然是不希望这个国家破产的，我们希望国家进步，孩子有高深的学问，且有竞争力，俾使我们的国家目标能够实现。