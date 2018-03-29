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国民建设规划部长班庞拟订指标

2019年贫困率为8.5%至9.5%

【本报雅加达讯】国民建设规划部长班庞.布罗佐内戈洛(Bambang Brodjonegoro)拟订指标，2019年的贫困率处于8.5%至9.5%范围。

该数字比2018年国家收支预算中的指标为9.5%-10%更低。日前，他在国会大厦地方代表委员会成员面前称，“今年的贫困率应该低于10%，或个位数。”

2014年9月份的贫困率达10.96%，或根据贫困人口数量达2770万人。三年后的2017年9月份，贫困率降至10.12%，或2658万人。因此在三年内贫困人口至少能减少100万。

然而，班庞补充称，虽然百分比越来越小，但是在人口方面的人口数量还很大，即2658万人。该数字比世界数个国家的总人口更大。他举个例，澳洲人口总数达2300万人，仍低于我国贫困人口数量。

除了贫困率外，国民建设规划部定下2019年的不平衡率或悬殊率指标亦降至0.38-0.39%范围。上述指标高于2015-2019年国民长期建设计划中的指标为0.36%。班庞说，悬殊率显示下降趋势，由此前的在0.4%以上而于2017年降至0.391%。

国民建设规划部人口规划主任Maliki称，不平衡迹象是因为民众对获得适当收入的能力相当低。“因为没有机会，所以也就没有适当的工作。”

此外，他说，正规劳动力市场却不吸收所需的劳动量。对技术熟练的劳动力的支持仍然难以实现。