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国民建设规划部年底前

将提交总统未来国家首都研究报告

【雅加达Detik网】我国政府正筹备接替雅加达未来的首都，到迄今为止，国民建设规划部（Bappaneas）和公共工程与住房部卷入有关接替雅加达未来首都的议题。公共工程与住房部（PUPR）部长巴苏基（Basuki燞adimuljono）和研究开发机构Danis H Sumadilaga认为，接替雅加达未来的首都问题我们已执行研究报告。

“不过我们有三个地方必须执行研究报告。”研究开发机构Danis H Sumadilaga如斯说道。

Danis H Sumadilaga被问到以上的问题时，驳斥三个地方成为雅加达未来新首都，但是Danis H Sumadilaga确定雅加达新首都不是在爪哇。

“不过雅加达新首都在另外的爪哇省。擠anis H Sumadilaga这样表示。

之前，公共工程与住房部部长巴苏基曾提到接替雅加达未来新首都有三个省区，即中加里曼丹、东加里曼丹和南加里曼丹。

国民建设规划部（Bappaneas）部长班邦（Bambang Brodjonegoro）阐述，我们到年底前将提交总统有关接替雅加达未来国家首都的研究报告。

“我们对此问题必须向总统汇报，不过我们承诺将与总统进行会晤和报告。”国民建设规划部部长班邦说。

国民建设规划部部长班邦还说，我们对此问题还进行研究，尤其是地点、融资计划和需求估计，但是以上是未包括城市设计项目。

“地点属于融资计划、需求估计等其他问题，但是未包括城市设计项目。”国民建设规划部部长班邦如是说。