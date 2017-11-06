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国民建设规划部与印尼工商会

邀民企参与国家基础设施建设项目

【雅加达安达拉讯】国企和民企的合作将有利于提高基础设施项目的建设和提高协同效应加速国家基建建设。佐科威-卡拉政府执政以来，全力以赴加速发展全国各地基建项目，促进可持续性和全国各地均衡的经济社会发展。政府因此多次呼吁我国民企积极参与国家基础设施建设项目。

透过将于11月8日至10日在雅加达会议中心所举办的2017年印尼公共基础设施周（Infrastructure Week 简称IIW）, 国民建设规划部（Bappenas）与印尼工商会（KADIN）再次邀我国民企积极参与国家基础设施建设。

周一（6/11），国民建设规划部长班邦布罗佐内戈罗（Bambang Brodjonegoro）在雅加达称，为了加速基础设施工程，国企和民企的协同效应，积极参与国家基建工程势在必行，民企拥有更强的金融、经验与科技技术，因此民企必须在国家基建工程扮演重要的角色。

班邦称，举办2017年印尼基础设施周的目的就是推动民企参与和加速我国基建的设法、推介更多的基建项目、汇集更多的政府监管机构、金融家、投资者、项目业主、工程供应商和承包商等利益相关者的合作平台。 此外，该节目也能更深入了解我国投资环境和状况经济发展潜力，以便能加速国家基础设施建设。

今年是第五届的印尼基础设施周年度活动。今年主题是“搭建国企和民企合作平台以支持印尼关键基础设施发展项目”。

2017年印尼公共基础设施周也是即将于2018年10月份在巴厘岛努沙杜瓦举行的国际货币基金组织 - 世界银行年会（IMF-WB Annual Meeting）推介印尼基础设施系列活动之一。

2017年IIW由两个主要活动组成，即研讨会和展览。将于2017年11月8日举行的基础设施金融（Infrafinance）研讨会，包括三个小组讨论会。第一场会议讨论印尼当前基础设施条件的主题，包括基建发展机遇和挑战。第二场会议讨论印尼基础设施资金支持。第三场会议审议是基建各相关行业和机构讨论会。