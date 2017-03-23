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国有企业矿业控股公司

将掌管51％印尼自由港股权而成为最大股东

【本报雅加达讯】政府同意国有企业矿业控股公司持有印尼自由港公司绝大多数股权或成为最大股东。

作为国有企业矿业控股公司股东，国有企业部将通过印尼自由港公司撤资义务，掌管政府所得51％份额股权，包括已获得的9.36％股权。

国有企业部营业发展与重组部助理阿莱西乌斯（Aloysius Kiik Ro）周三说：“国有企业矿业控股公司将成为印尼自由港公司最大股东。为此，政府将尽快完成4家国有矿业企业的合并，这4家国有矿业企业即是PT Inalum 铝矿公司、PT Antam 金属公司、PT Bukit Asam 煤矿公司与PT Timah 锡矿公司。”

据他说，作为国有企业控股公司的母公司PT Inalum 铝矿公司正等待政府有关股东资产的政府条例，作为法律保护伞，因为其他3家国有企业是上市公司。

此前，佐科威总统曾发布有关政府对国有企业和有限公司参股或注入资本的2016年第72号政府条例。

与此同时，国有企业部媒体、战略产业、矿业经营部助理法查尔哈利(Fajar Harry Sampurno）说，成立国有企业矿业控股公司的主要目的是使国有矿业公司变得更大、更强劲与更灵活，在面对在能源领域具主导地位的私营部门中变得更有竞争力。

“在收购自由港撤资股权中，中央政府将成为主要收购者，其次是地方政府和国有企业。如果政府支持，国有企业已准备好分阶段收购51％自由港股权。”哈利说。

他补充说，到目前为止，国有企业部已向财政部与能源矿物资源部提交有意收购51％自由港股权的声明书。

财政部与能源矿物资源部已回信表示同意该收购计划，让国有企业控股公司成为印尼自由港公司最大股东。