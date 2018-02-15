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国家储蓄银行拟订指标

2018年净利至少增长25%

【本报雅加达讯】国家储蓄银行(BTN)上市公司于2017年获净利3.03兆盾，比达到2.62兆盾的上一年提高15.65%。

该以BBTN股代号，在印尼证券交易所(BEI)挂牌上市的国营企业上市公司拟订年度的净利增长指标最少25%。

国家储蓄银行董事总经理马利约诺(Maryono)表示，去年该银行的净利增长，由净利息收入(NII) 9.44兆盾，同比增长14.45%所推动。其它支持者是同比增长25.39%达1.61兆盾的其它营业收入，以及费用收入和业务利润为3.8兆盾。

日前，他在雅加达阐述国家储蓄银行2017年第四季度业绩时称，“就去年的成就，我们对今年的净利会在25%以上表示乐观。”

马利约诺解释说，2017年国家储蓄银行的利润增长显著，是因为比上年的164.45兆盾上升21%达198.99兆盾的融资和贷款增长所支撑。“为达到今年的利润指标，我们定下年度的贷款增长22%-24%。”

作为由政府宣布的百万房屋计划贷款发放的银行，马利约诺说，国家储蓄银行依然聚焦于住房贷款。直至去年底，住房贷款仍然主导国家储蓄银行贷款的构成，占公司发放贷款总额的90.07%。

他补充称，截至2017年12月份，国家储蓄银行发放的住房贷款由147.94兆盾同比上升21.14%达179.22兆盾。