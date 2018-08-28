Tuesday, August 28th, 2018 | Posted by

国内自动摩托车需求高 工业部提升V形带品质

【安拉社雅加达827日讯】鉴于国内对自动摩托车的需求很高，已激励日惹皮革橡胶和塑料研究中心（BBKKP）提升V形带品质。

工业部工业发展与研究机构（BPPI）主任雅甘（Ngakan Timur Antara）当日在雅加达说：“V形带或皮带传动是将发动机动力传递给车轮的重要组成部分。”

由于自动摩托车的销量越来越多，开发高质量V形带起着重要作用。印尼摩托车业协会（AISI）发布的数据显示，去年国内的摩托车总销量达580万辆，其中82%450万辆是自动摩托车。

雅甘称，橡胶纤维的质量和V形带部件的流变特性需要最大化，来激发国产机动车产品在国内和全球市场的竞争力。

政府不断推动工业部的每个技术服务单位，尤其是BPPI指导下的单位进行研究和开发，来应对国内工业的需求，”他如斯说。

为发展V形带，日惹BBKKP与阪东印尼公司（Bando Indonesia）建立合作关系，研究测试天然橡胶NR）与压缩橡胶CR）的各种比例。

除此之外，把促进剂和硫磺加入胶料中来生产流变性能良好的橡胶，”他说。V形带的天然纤维含量将使它能起生物递解分解作用、易于加工、无毒、轻便。

去年国内的天然橡胶种植总面积达360万公顷，总产量360万吨，能满足国V形带生产商对天然橡胶的需求。

这项研究结果将支持橡胶制品的下游化，”雅甘如斯说。

除了进行研究之外，工业部BPPI旗下的11座研究中心，有义务为国内工业提供检测、认证、行业标准化和校准服务。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=224000

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