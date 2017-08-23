Wednesday, August 23rd, 2017 | Posted by

国内机动车销售还未稳定
但轮胎销售仍持续增长

【本报雅加达讯】在国内机动车销售还未稳定的情形当中，预测车辆轮胎销售量虽然不太高，但仍能增长，企业商设法实施各种措施，俾能达致已定下的销售指标。

Multistrada Arah Sarana公司副经理Cindyanto Jong称，预计今年下半年，国内市场的轮胎销售仍良好，那是受该公司实施的数项营销计划推动所致。

日前，Cindyanto Jong对记者称，Multistrada Arah Sarana公司实施的提高营销措施之一，是与零售商店合作，其中是通过两家大营销商，如Planet轮胎和Proban。“数项营业方案已开始看出结果。”

与此同时，为能渗入出口市场，Multistrada Arah Sarana公司将持续观测国外市场，如美国、亚太、澳洲和韩国。今年，该公司定下指标，收入将与去年相同或达2.298亿美元。

其它的轮胎生产商，即印尼固特异轮胎（Goodyear Indonesia）公司也仍在观察今年轮胎销售走向。

日前，印尼固特异轮胎公司营业和企业公共关系总经理威渣梭诺.苏帕罗多（Wicaksono Soebroto）称，“我们的销售量于印尼机动车业协会（Gaikindo）的汽车销售并行。”

今年初橡胶价格剧涨，已对轮胎生产商收入造成影响，为使收入不会持续受削减，Multistrada Arah Sarana公司将调高售价大约5%。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191251

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