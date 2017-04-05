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国内摩托车市场不振

阿斯特拉扩大出口业绩

【本报雅加达讯】当国内摩托车市场停滞，摩托车生产企业计划扩大出口业绩，其中如阿斯特拉本田（Astra Honda Motor/AHM）公司，该公司定下，今年出口销售增长指标更高。

日前，阿斯特拉本田公司营业经理托马斯.威查亚（Thomas J.A.Wijaya）对记者称，今年将扩大出口业绩和增加出口摩托车的品牌。“我们将向缅甸、柬埔寨和日本扩大出口市场。”

可惜，托马斯不愿详述即向出口市场推出的新款摩托车品牌，据悉，阿斯特拉本田公司出口目的国之一是菲律宾，该公司将向菲律宾市场出口整装摩托车（CBU），即本田自动引擎摩托车（skutik）。

有关阿斯特拉本田公司向越南和马来西亚出口的大部分是散装（CKD）的，在该两个国家，最畅销的是Supra GTR女用摩托车（motor bebek）。“去年，公司已出口5万辆CBU摩托车，如今，我们定下指标，将提高成为10万辆，而散装摩托车，去年出口约为10万辆，今年我们定下指标，将提高成为20万辆。”

他续称，“我们才两年大量提高出口，因此，需要品质一致性和具竞争力的价格。”

根据印尼摩托车工业协会（AISI）数据，去年，我国已出口16万7226辆摩托车。