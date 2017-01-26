Thursday, January 26th, 2017 | Posted by

国内合作社KDIM 推出首支智能手机

【本报雅加达讯】信息与通讯部长鲁迪安塔拉（Rudiantara）上周五（13日）出席勿加西Lippo Cikarang力宝芝卡朗工业区由印尼数码自力合作社（Koperasi Digital Indonesia Mandiri简称KDIM）制造的Digital CooperativeDigicoop），推介首支智能手机仪式。

出席该节目的中小企业与合作社部秘书阿古斯（Agus Muharram）、创意工业机构（Bekraf）主任重组助理哈利（Hari Sakiri）、KDIM总主席亨利（Henri Kasyfi）、印尼远程信息处理社区（Mastel）总主席克里斯迪约诺（Kristiono），以及印尼网络服务提供商协会（APJII）总主席察玛鲁尔（Jamalul Izza）。

中小企业与合作社部秘书阿古斯阐明，数码合作社时代不再是梦想，而成为现实。

这证明合作社能够跟随朝向数字化时代的信息科技发展，”他如斯说。

阿古斯称，中小企业与合作社部赞扬KDIM，因为成立未满一年，但有能力制造质量不亚于外国产品的新技产品。

我希望Digicoop智能手机能同时开发本地应用程序，以致合作社能成为有效和高效地训练工具，”他如斯说。

根据APJII发布的数据，目前国内的互联网用户数达1亿3270人，而利用互联网进行网上交易和网上开店的合作社和中小企业只有390万个。

与此同时，KDIM主席亨利声称，Digicoop智能手机最迟于今年2月份可以面世

他解释，想拥有Digicoop智能手机的市民只要支付义务储蓄和存款保证金，而成为KDIM合作社的成员。

KDIM合作社成员每年有权获得合作社的部分收入（SHU）。

Digicoop智能手机以民众为基础的数字经济为平台发展起来，因为获得的数字收入全部返还给用户或合作社成员。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174016

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