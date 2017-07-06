Thursday, July 6th, 2017 | Posted by

国会预算委员会已同意
2018年经济增长约5.2％至5.6％范围

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Aziz Syamsuddin

【本报雅加达讯】国会预算委员会已同意所有在2018年国家收支预算草案中设定的数据，其中2018年经济增长大约在5.2％至5.6％范围。

周三，国会预算委员会主席阿齐兹善苏丁（Aziz Syamsuddin）在与政府工作会议上说：“在今日的工作会议上，我们已同意政府设定的财政、赤字、融资等数据，亦即经济增长大约在5.2％至5.6％范围，通货膨胀率3.5％左右，盾币汇率每美元13300-13500盾，3个月公债券利率4.8％-5.6％，石油每桶45－60美元，石油日产量771000至815000桶，天然气日产量1194000至1235000桶。

国会预算委员会也同意由国家建设规划部所设定的5.0％-5.3％失业率，9.5％-10％贫困率，0.38基尼比率，和71.5人类发展指数。

对于预算的优先事项，阿齐兹说，政府应该保持负责任的债务管理。政府须能不断地负责监视与关注私人债务的管理。虽则这个问题在央行方面也有资料，只是需要加强央行与政府的沟通而已。

他接着说：“预算委员会与政府达成共识之后，我们将把这个结果带到2017年7月11日的全体会议上”。

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