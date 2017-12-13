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国会需一卓越领导人

续原国会议长诺凡多（Setya Novanto）引退辞职，一改国会（DPR）面貌，周一（11/12）的国会领导人会议定国会副议长法德利佐恩（Fadli Zon）为国会暂摄国会议长，至到选出正式国会议长产生为止。

国会议长职原是从业党（Golkar）之份，虽然前议长诺凡多已为肃贪委员会（KPK）扣押，不改从业党的国会议长配额，正如2004年第17号有关人协（MPR)，国会（DPR）地方议会（DPRD）DPP或称MD3条例所定。

为此正式议长将由从业党举行的全国代表特别会员大会（Munaslub）选出以取代前议长诺凡多之国会议长职。特别会计划将于本月举行。

其实诺凡多已呈交辞职信并提出阿齐兹善苏汀（Aziz Syamsuddin）为其代理人担任国会议长职位，但上举引起众多议员异议，60%议员反对Aziz 为国会议长新人选，结果以Fadli Zon为国会暂摄国会议长。

看来诺凡多仍设法争取国会中其伙伴的支持，甚至在未来的从业党特别大会上取得影响力，种下从业党内部分裂种子的阴患。

虽然从业党在国民政坛不再扮演举足轻重的角色，但仍不容小觑，其党派影响力仍伸展到农村各角落但面对党内部分裂危机，没有一桌越的党领导人，将使从业党陷入泥沼。此向来，从业党表面团结平静，私底下却暗潮汹涌，由明争暗斗公开的表面摩擦，削弱从业党的实力形象。

竞争角逐从业党党主席的计有艾朗卡哈尔丹多（Airlangga Hartarto）；蒂蒂苏哈多（Siti Hedianti Soeharto/Titiek Prabowo）；伊德鲁斯牱玛尔哈姆（Idrus Marham）和阿齐兹善苏汀（Aziz Syamsuddin）。看起来Idrus和Aziz被视为诺凡多的翅膀或党翼（Sayap Novanto）。各竞选人势均力敌，艾朗卡（Airlangga）似乎得佐科威总统认可，蒂蒂为前总统苏哈多之女和帕拉波沃，“珍达纳苏哈多大家族”之背景曾在从业党风光一世。

国民只希望国会未来有一卓越的领导人。国会议员涉嫌电子身份证（e-KTP）贪污嫌疑案使国会民望、形象如江河日下，“国会”为贪污巢穴之一的恶名远扬。

需有一卓越领导人，改革一番，使国会能改头换面，变成廉洁自律的“清廉”政府形象。远离贪污腐败，忠心为国民大众服务。

而国会议员为人民代表，是在千百人中选出的一个，往后选举国会议员须谨慎小心，对于贪污腐败的议员，选民要用选票唾弃。