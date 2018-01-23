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国会议长Bambang Soesatyo：

没有国会党团赞同通过LGBT议案

【雅加达点滴新闻网1月22日讯】国会议长庞邦. 苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 简称Bamsoet）表示，国会（DPR）全部党团都不赞同通过女同性恋、男同性恋、双性变和变性人恋爱（LGBT）的议案。

“我通过电话要求阅读所有的会议记录。没有一个党团赞同通过LGBT议案。谁赞同通过LGBT的将受到惩罚。” Bamsoet周一（1月22日）在雅京史纳延国际大夏如是说道。

在国会正在讨论有关LGBT行为的刑事法典定罪问题。这位原第三委员会主席Bamsoet提到将会延长对同性恋者的惩罚。

“我们除了拒绝延伸同性恋者的犯罪外，不仅是对未成年人的淫秽行为，而且同性恋关系也可以被定罪。擝amsoet如是说道。

“我的态度很明确，在这个议会中，我们必须反对削弱民族士气的LGBT的合法性。Bamsoet补充说。

由于人协（MPR）议长祖尔基弗利 哈桑（Zulkifli Hasan）在社交媒体上发表声明引起了LGBT相关的辩论。 但是当要求证实此事时，祖尔基弗利说，有5个政党党团拒绝LGBT议案。

“我不敢确定人协议长是否说错了有关政党党团同意LGBT的举措。擝amsoet如是说道。