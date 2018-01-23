Tuesday, January 23rd, 2018 | Posted by

国会议长Bambang Soesatyo：
没有国会党团赞同通过LGBT议案

国会议长 庞邦. 苏萨迪欧（Bambang Soesatyo）

国会议长 庞邦. 苏萨迪欧（Bambang Soesatyo）

【雅加达点滴新闻网122日讯】国会议长庞邦. 苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 简称Bamsoet）表示，国会（DPR）全部党团都不赞同通过女同性恋、男同性恋、双性变和变性人恋爱（LGBT）的议案。

我通过电话要求阅读所有的会议记录。没有一个党团赞同通过LGBT议案。谁赞同通过LGBT的将受到惩罚。” Bamsoet周一（122日）在雅京史纳延国际大夏如是说道。

在国会正在讨论有关LGBT行为的刑事法典定罪问题。这位原第三委员会主席Bamsoet提到将会延长对同性恋者的惩罚。

我们除了拒绝延伸同性恋者的犯罪外，不仅是对未成年人的淫秽行为，而且同性恋关系也可以被定罪。擝amsoet如是说道。

我的态度很明确，在这个议会中，我们必须反对削弱民族士气的LGBT的合法性。Bamsoet补充说。

由于人协（MPR）议长祖尔基弗利 哈桑（Zulkifli Hasan）在社交媒体上发表声明引起了LGBT相关的辩论。 但是当要求证实此事时，祖尔基弗利说，有5个政党党团拒绝LGBT议案。

我不敢确定人协议长是否说错了有关政党党团同意LGBT的举措。擝amsoet如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204305

Posted by on Jan 23 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added