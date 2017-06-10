Saturday, June 10th, 2017 | Posted by

国会表决结果
魏姆博成为金融服务管理局新主席

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Wimboh Santoso

 

【本报雅加达讯】周四（6月8日），国会通过表决之后，魏姆博（Wimboh Santoso）以绝对性优势票数赢得金融服务管理局（OJK）新主席职位，成为2017至2022年度OJK主席。

国会第11委员会主席梅耳西亚斯（Melchias marcus Mekeng）周四在雅加达史纳延国会大夏说：“表决结果，魏姆博获50票，西基特.帕拉莫诺(Sigit Pramono)仅获4票，1票弃权，魏姆博当选OJK主席。”

魏姆博的职业生涯从1984年在印尼央行（BI）任职开始，当时他担任监督与检查员。

魏姆博1957年3月15日出生于Boyolali 。他在梭罗311大学获经济学士学位，接着于1992年在美国伊利诺伊大学攻读工商管理学，获得硕士学位，1995年继续攻读博士学位，并于1999年在拉夫堡大学成功获得金融经济领域博士学位。

在印尼央行，魏姆博在1997/1998年金融危机冲击印尼后成为进行银行业改革的重要人物。当时他是在印尼央行银行业安排与研究部门工作并开始实行风险管理制度、良好公司治理、风险监管与银行监管。

当时他的职位是银行业安排与研究部经理并成功成立金融系统稳定单位，他也是成立OJK的发起人并在当时准备建立一个与财政部合作的金融体系安全网。

2012年，魏姆博被派到纽约成为印尼央行在纽约的首席代表。仅10个月时间，这位经常在国内外发表研究论文的他被要求成为IMF的执行经理，代表东盟、斐济、汤加和尼泊尔，直到2015年4月。

2015年4月后，魏姆博被委任为万自立银行（Bank Mandiri）董事长，代替已成为经济统筹部长的达尔敏.纳苏蒂安。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185064

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