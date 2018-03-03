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国会拖延征选KPPU委员

本届“监督商业竞争特委会”(KPPU)委员的任期已经届满，佐科佐总统已经于去年11月呈交给国会第六委员会，18名监督商业竞争特委会委员候选人名单，但至今国会第六委员会仍未对候选人进行适宜和合格性测试，未能选出合格的人选。

五年一任，从2012至2017年的监督商业竞争委员会委员任期已经结束，但国会仍未竞出新一届的委员。佐科威总统为了不让该机构失去监督功能，发出总统决定书延长“监督商业竞争特委会”委员的任期两个月。如今两个月已过去，佐科威总统只好再延长该机构委员们两个月任期。

国会一直不处理该问题，不对佐科威总统提出的候选人进行适宜与合格性测试，其目的令人怀疑，似乎有意刁难。据称主要原因是；他们认为佐科威总统没有提名数位旧委员与原主席。

而佐科威总统是根据一独立的资询委员会的测试结果，一些旧委员未能通过测试，换句话说他们不合格担任“监督商业竞争特别委员会”委员。

问题是，国会一些议员想方设法希望他们成为监督商业竞争委员会的委员，这些议员也联系征选委员会，要选委会通过某政党的候选人，他们的动机令人怀疑。

最近，议员之间进行辩论，一些国会议员忙著提出各种疑问，他们怀疑征选委员会的独立性。特别对征选委员会主席Hendri Saparini不信任，因Hendri Saparini也担任PT Telkom的董事长，曾经与PT Telkom的子公司IndiHome有纠纷闹上监督商业竞争特委会。国会一些议员也质问征选委员Ine Minara S Ruky，因为Ruky曾经数次成为商业纠纷案的专业证人。其实，大部分纠纷案都是一些老问题。

某些国会议员建议政府重新成立征选委员会，这样的建议有点过分。其实，征选委员会已委托一独立资询委员会进行评估、专访

书面测试。所有测试过程与测试结果都公开的刊在国务秘书的网站。并给予社会大众机会对通过测试的候选提供他们的意见。

国会没有理由拖延不处理该案件，公开的适宜与合格性测试是唯一最好的测试方法，以了解候选人的过去，所有候选人都必须经过该程序。

透过该征选程序，政府可以获得最适合的监督商业竞争特委会委员，获选者必须真正的保持独立自主的立场，不受政治利益或政党利益的影响。