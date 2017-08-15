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国企银行尚未调升定期存款利息的计划

【本报雅加达讯】存款担保机构（LPS）评估，今年7月底，银行业定期存款利息平均为5.91%，比今年6月底上升1基点。

与此同时，最低利息平均增长3基点为5.04%。今年7月份，银行业最高外币存款利息升至3基点。

存款担保机构经济与金融系统风险组主任Dody Arifianto称，市场利息在最近三个月内趋于持平并有限上升。

因此，存款担保机构称，存款利息有潜力小幅上升，因满足银行业流动性资金的需求，主要是为推动基础设施的建设。

大部分发放贷款给基础设施部门的数家国企银行称，最近该银行尚未调升贷款利率。

印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk，股代号BBNI）评估，该银行的第三方存款者资金（DPK）的增长仍足以支持基础设施的融资。

印尼国家银行董事副总经理 Herry Sidharta称，整体的银行业务状况仍处于稳定的局面，还没有流动性方面的问题。

“迄今我们尚未敦促调升定期存款利息，我们深信，未来，定期存款利息的趋势相对稳定。”

为确保流动性，该银行仍将专注推动廉价资金（储蓄与转账）的增长。定期存款仅作为资产方面的补充需求。

“我们拟定指标，今年第三方存款者资金有望增长17%至20%左右。”

印尼庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk，股代号BBRI）也尚未调升定期存款利息。

印尼庶民银行董事总经理 Suprajarto称，该银行仍等待印尼银行（央行/BI）7天逆回购利率（7 Days Reverse Repo Rate (7DRR）的走势。

Suprajarto称，该银行仍将取决于第三方存款者资金融资基础设施工程项目与其它贷款。

印尼庶民银行消费者经理 Randi Anto称，该银行将提高廉价资金的增长，以及拟定指标，今年廉价资金有望增长18.5%。

今年上半年，该银行的第三方存款者资金达768兆盾，比去年同期的683兆7000亿盾增长12.3%。

该廉价资金存款占第三方存款者资金总额的56.09%。其份额包括转账资金增长17.4%、储蓄资金增长11.5%。该银行的定期存款增长11.1%达337兆2000亿盾。