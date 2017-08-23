Posted by admin

因遭遇多方阻碍

兰精集团转向泰国投资

【本报雅加达讯】

实现对我国的外商投资，其承诺没有那么大。投资统筹机构(BKPM)的数据显示，每年在我国的投资承诺平均落实仅50%。

上述投资落实仍低，显然地是来自国内本身的各种条例。许多的政府政策被认为反而成为阻碍投资的绊脚石。

未能实现投资承诺的其中之一是，兰精集团(Lenzing Group)在我国的投资计划。该来自奥地利的纺织纤维制造商，因偏爱在泰国而取消在我国扩张。

如所周知，2017年3月份，兰精集团通过其在我国的子公司South Pacific Viscose(SPV)公司， 计划增加工厂的产能投资3亿美元。工业部称， SPV公司亦已选择三个新的工厂地点，即两个地点是在西爪哇和一个在中爪哇。

但实际上，兰精集团反而转向泰国投资。据称，兰精将在泰国Pranchinburi兴建年产10万吨的莱赛尔纤维(serat lyocell)厂。他们定下指标，上述新厂的兴建于2018年首季度实施，并与2020年投入生产。

投资统筹机构投资实施控制协调员助理Azhar Lubis称，投资落实有赖于多方面。从法律确定性，在地方和中央的许可证申请手续，对投资者的便利设施等。“例如，就有关在投资落实上对遭遇阻碍的企业的政府援助。”

其它因素是预备比国内市场和邻国更具吸引力的投资激励，或许多成为产品竞争对手的类似公司。Azhar说，所有这些最终都将影响到投资环境。