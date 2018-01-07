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因资金成本下降且通胀率低

BNI银行将下调今年贷款利率

【本报雅加达讯】印尼国家银行(BNI)上市公司董事总经理Achmad Baiquni预计，2018年该银行的贷款利息下降，因如今的资金成本更低。他说，“因为现在资金成本确是下降，且通胀率也低。”

虽然预测贷款利息下降，但是Baiquni却不愿说出其下降的百分比是多大。他说，国内的经济形势和美国中央银行或美联储(The Fed)的加息计划将影响贷款利息的决定。“情况如何我们还不晓得，一旦美联储升息，我们先看看它的影响怎样。”

据Baiquni称，美联储加息将影响到经济，主要是发展中国家，包括我国在内，都需要关注的。然而，若我国经济增长趋势继续积极和营商氛围越来越有利的话，则美联储的加息影响是可以被抑制的，以致银行无须上调贷款利率。

此外，他也等待我国央行对上述美联储加息计划的反应。他说，“实际上我们也已看到了，且已好几次了，当美联储加息时，我们可以承受。但愿有利的国内状况能抑制美联储的升息。我们也等待未来央行的基准利率如何而作出决定。”

印尼国家银行对企业贷款的的优惠贷款利率达9.95%，零售贷款9.95%，以及消费贷款，即住房贷款10.5%，和非住房贷款12.5%。

截至2017年底的银行业贷款利率仍在10%以上，或两位数。根据2017年10月份央行的货币供应数据，贷款利率平均仍在11.55%范围，比最初的12.03%贷款利率小幅下降。