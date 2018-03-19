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因企业家们仍在等待观望

经济状况决定今年银行信贷扩张

【本报雅加达讯】银行家们认为经济状况是决定今年银行信贷扩张的一个因素。如果经济不景气，商人也会观望，不会利用银行已经提供的融通便利。

另一方面，不良贷款（NPL）的状况将促使银行进行整合，并在发放信贷方面更加小心。

金融服务管理局（OJK）今年的银行贷款目标，是比2017年发放的总额4763.2兆盾贷款增长12％。这一规模的信贷增长目标旨在支持5.4％的经济增长。

2017年，银行信贷增长率为8.24％，低于银行的业务计划。 支持上述8.24％增长率的主要是国营银行，达11.55％。

国际MNC银行总裁Benny Purnomo解释说，银行已不处于舒适区，因此会尽可能地发放信贷。据他说，导致银行去年信贷只增长8.28％的原因很多。

第一个因素是企业家们仍在等待观望，因此即使有了融通便利也没有使用。Benny在日前说：“其次，不良贷款因素导致银行进行整合并在发放贷款时更加谨慎。”

他补充说，第三，公司拥有新的融资选择。例如在资本市场出售股票或发行债券。

此外，Benny还承认，银行已经准备了供发放的贷款，截至2017年12月，未支付的贷款为1408.26兆盾，比前一年的1304.24兆盾增加7.97％。

Benny说“从2014年到2017年，未支付的贷款从1100兆盾增加到1400兆盾，涨了3000亿盾，因此不是银行不愿意发放贷款。”