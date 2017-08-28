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因中国和孟加拉国工资提高

Sritex公司出口市场更具竞争力

【本报雅加达讯】亚太地区的纺织品市场竞争愈加激烈。因为，中国和孟加拉国的纺织业工资增长，迄今被认为便宜，开始提高。

上述情形对Sri Rejeki Isman(Sritex)公司能带来利润。该公司可以利用该情形扩展出口市场。中国和孟加拉国工资提高，将造成Sritex公司纺织品价格更有竞争力。

迄今，Sritex公司出口到亚洲国家达到53%。然后，出口到欧洲19%、美国和南美18%。

除了工资因素，国家之间的贸易合作也能支撑Sritex公司的出口。Reliance Sekuritas Indonesia分析员Rio Adrianus举例，若我国进行全面经济伙伴关系协议(CEPA)，所以我国出口纺织品到欧洲可以飙升至19.16%。

但是，目前我国纺织品仍面对阻碍。因为，欧洲仍课以进口税11%至30%。

此外，Sritex公司也有机会扩大美国市场。该机会出现从美国退出跨太平洋伙伴关系协定(Trans-Pacific Partnership简称TPP)以来。

其实，Sritex公司控制亚洲市场的雄心已从该公司拥有在东南亚最大纺织集成制造厂可看到。Citigroup Securities Indonesia分析员Edi Chandren称，“Sritex公司已完成扩大四个领域。”

四个领域是纺纱、编织、整理，以及成衣领域。对收入最大的贡献是纺纱达38%至40%。

Sritex公司纺织业务也有趣。Sritex公司供应军服为各国，其中是沙特阿拉伯，并在欧盟和北大西洋公约组织(NATO)的数个国家。军服部门贡献Sritex公司收入大约15%。