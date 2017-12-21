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商用车受多种领域推动

三菱和日野前景乐观

【本报雅加达讯】三菱（Mitsubishi）和日野（Hino）独家经销商乐观认为，明年，商业汽车销售因受到各种业界推动将朝向正面发展。

日前，三菱汽车（Krama Yudha Tiga Berlian Motors）公司营业经理杜尔查特摩诺（Duljatmono）称，从比率方面，农业界仍支配商业用汽车市场。“但其推动力却来自基础设施建设。”

杜尔查特摩诺声称，今年，商业用汽车销售大量提高，是在进入下半年。“需求良好，至11月份增长率比去年提高约29%。”

他续称，增长推动力依然是基础设施工程。除此之外，在今年低，棕榈业也开始提升，再加上煤炭价格也好转，该情形造成对商业用汽车需求持续提高。

众所周知，三菱汽车通过分销商，即Srikandi Diamont Indah Motors公司，已在新埔头（Bojonegoro）设立营销和维修店，新埔头营销店投资额约为500亿盾。增加营销店旨在保护在各区的渗透力，为此，三菱汽车公司定下指标，新埔头营销店每年能销售360辆。

与此同时，今年底的商品和建筑业界好转，已推动国内商业用汽车销售增长。许多独家经销商都获得利益，其中如印尼日野汽车（Hino Motor Sales Indonesia）公司，销售提高2位数。

日前，印尼日野汽车公司营业和宣传经理善迪科.瓦尔多约（Santiko Wardoyo）对记者称，如今情形已良好，只等待政府如何保持目前的稳定。“因明年已进入政治年度。”

与此同时，商业用汽车销售受到政府基础设施工程的支撑。基础设施工程不只推动建筑业需求，但也对其它小型商业汽车带来好处。同时，矿业也随着煤炭价格逞强势开始好转，另一方面棕榈商品也好转。

“人人都需要卡车。”善迪科有信心，明年，商业用汽车销售仍能增长。至今，卡车需求比去年提高28%。

根据印尼机动车业协会（Gaikindo）数据，截至今年11月，日野总销售量达到2万6567辆，比去年同期的1万9823量提高34%。最大销量来自日野轻型卡车（light truck），占总销售的42%或1万1214辆。