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吸引投资者购买

我国债券收益率在东盟最高

【本报雅加达讯】我国政府债券收益率(Yield)在东南亚区域最高水平。此事对投资者恰恰成为吸引力之一。

根据2017年1月5日的彭博社数据，10年期的我国政府债券收益率达7.64%。超越同样10年期的马来西亚政府债券收益率4.21%，菲律宾的4.19%，新加坡2.47%，和泰国2.65%。

MNC证券公司固定收益分析员I Made Adi Saputra 认为，在我国的国家债券收益率高，反映国内投资风险亦更大的看法。别忘了，我国获国际评级机构惠誉评级机构(Fitch Ratings)的BBB-评级，和普尔标准(Standard & Poor‘s)的BB+评级。

我们不妨从上述两个评级机构各获得BBB+评级更好的泰国比较。意思是泰国的风险更小。这是因为在我国资本市场的外国投资者持有权大的缘故。

截至2017年1月4日，财政部风险财务管理署网站记载，在国内的国家有价债券的外国投资者份额达37.55%。I Made 称，“而在泰国债券的外资份额仅15%，剩下的由国内所支配。若有来自外在的负面情绪的话，则我国市场更敏感。若是市场受压，则外国投资者经常从我国撤资。”

I Made认为，如果我国债券收益率难以缩小是合情理的。因为他们与银行业争夺投资者资金而互相竞争。而大部分的国内投资者仍受银行业定期存款利息的吸引。藉着很小的收益率差别，投资者更好地了解存款工具。何况是定期存款不像在债券市场的价格波动。