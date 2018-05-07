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各香烟生产商的股票相继下跌

烟厂数量由600家减少至100家

【本报雅加达讯】各香烟生产商的股票显然的也下跌。各香烟股票下跌趋势自年初就已看出来。而负面的细微差别也体现在实业部门。

印尼香烟厂联合工会(GAPPRI)记载，积极生产的烟厂数量有所下降。

日前，印尼香烟厂联合工会主席伊斯玛努.苏米蓝(Ismanu Soemiran)称，“在我国拥有准证的香烟厂共600家。然而，每天仍积极生产的工厂仅100家而已。”

他说，上述没有生产的一些工厂，参与影响在香烟生产部门的劳动力的吸收。“该积极的多数是大型工厂。其员工数目也有降低，以致从60万名员工，如今剩下45万名职工。”

伊斯玛努接着说，自2018年初消费税平均提高10.04%实施后，香烟行业的表现越来越差。

把消费税税率提升比2018年更高并不是正确的政策，他说，政府应作出有利的政策。“政府必须关注中小型工厂，以致他们能够提高生产量来填补空白。”

与此同时，印尼白烟生产商协会(Gaprindo)主席Muhaimin Moeftie解释说，最近数年香烟工业的销售量有所下降约1-2%。

如果明年的香烟消费税税率比2018年调升到更高的话，他担忧香烟工业将愈加陷入困境。

他说，“如果像这样的情况，该销售量的降低是有可能的。”

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