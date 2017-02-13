Posted by admin

各炼油厂进行维修

今年燃油进口将上升

【本报雅加达讯】随着由公司管理的所有炼油厂轮流的进行例行维修，国营石油(北塔米纳/Pertamina)公司坦承，今年的燃油进口将上升。

作为一个例子，北塔米纳增加约420万桶的燃油进口，其中标准汽油(premium)300万桶和高级汽油(pertamax)120万桶，作为坐落于西爪哇，南安由(Indramayu)，巴隆岸(Balongan)炼油厂维修的影响。

该日产量12万5000桶的炼油厂维修期，将从2017年1月23日至2月23日。

北塔米纳管理部经理多哈尔梭(Toharso)称，今年全年该公司将轮流的进行维修。若不进行维修的话，则炼油厂的机器将会有问题，以致没有计划内的停止运作或计划外停机。

所有的炼油厂，直至巴布亚，Sorong的Kasim 炼油厂，全都按照时间表进行维修。

在巴隆岸炼油厂维修后，该公司将于2月底或3月初开始对麻里巴板(Balikpapan)炼油厂进行维修，为期约34天。

接着杜迈(Dumai) 炼油厂将于四月份维修。而芝拉扎(Cilacap)炼油厂则将于今年下半年实施。

与此同时，Kasim 炼油厂将于今年底进行维修，以致在年底望能全部修好。多哈尔梭说，“条件是所有发动机零部件必须准备好使用。”