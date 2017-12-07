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台湾9家知名工具机及零组件厂商参加2017印尼制造展

【本报周孙毅报道】12月6日，2017年印尼制造展(Manufacturing Indonesia 2017)，在雅加达JIExpo Kemayoran正式登场。来自台湾9家知名工具机及零组件厂商参与本次展览。

据台湾外贸协会产业拓展处邱挥立处长指出，印尼为台湾第14大出口市场，就车床方面，去年印尼进口总值6,653万美元，占进口总产量的12.03%，出口值为800万美元；在综合加工机方面，印尼去年进口总值为4,951万美元，占了其总进口数14.26%，出口值为1,140万美元。今年印尼制造展台湾为最大参展商，超过112家厂商参加，印尼市场对于台湾厂商之重要性不言而喻。

邱挥立表示，本次形象馆特针对印尼汽车市场需求，邀请9家台湾知名工具机及零组件厂商，展示汽车零组件之加工方式与成品及自动化单元，并与工具机公会及机械公会筹组台湾馆统一形象展出。台中精机展示其卧式加工中心生产的汽车引擎汽缸盖与专用轮圈机自动化线产出之轮圈；金丰机器展示汽车各部件锻压件10件，彰显其机械锻压或冲压的生产效率以及减少震动和延长模具寿命的能力；连杰油压展示铝制汽车叶子板与高张力钢板冲压之汽车B柱，提供未来油压成型机在汽车产业轻量化趋势下的制造能量；协易机械则展示汽车板金冲压件，包括汽车的A柱、油底壳和车窗骨架，利用特殊机构以冲压成型时柔性接触，达到减震和节能20%以上的目的；高锋机械展示汽车保险杆模具，强调大型龙门机台制作高精密模具的优势；和大工业具齿轮机制造商和汽车齿轮零件供应商的双重角色，展示车用齿轮更有说服力；主新德科技展示曲柄轴颈、进气阀门与凸轮轴展现磨床之于汽车精密零组件的必要性。整体而言，此次展出展品的多元性在在反映了台湾工具机是印尼汽车零组件制造业的最佳选择。

印尼制造展是规模最大、唯一有UFI认证，且有最多国家和地区团体组团之专业机械展，由PT.Pamerindo Indonesia主办，本届共有来自2073家参展厂商使用面积达36,444平方公尺，预计有31,580参观者，今年台湾有机械工业同业公会、工具机暨零组件工业同业公会、轴承公会、台中世贸中心、手工具工业同业公会、流体传动工业同业公会等6个单位组团参展，东台集团、台中精机、上银等112家厂商报名参展，使用摊位面积近2000平方公尺。

展览期间也于每日固定时段安排「台湾工具机品牌巡礼(Brand Interact Time):推广交流活动，活动主持人透过与优质厂商轻松互动问答来推介台湾工具机品牌，后续与现场参观者进行有奖征答。同时为吸引参观人潮及社群扩散，也邀请参观者于工具机专属脸书专页按赞或分享，或于形象馆拍照上传脸书即可参加抽奖，运用参观者本身脸书做社群扩散，触及更多更工具机产业使用者。

驻印尼台北经贸代表处陈忠代表，侨务组长张淑燕，雅加达台湾贸易中心主任廖俊生，长荣航空印尼总经理谭自强，华社贤达张天来等出席了上述活动。