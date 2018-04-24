Tuesday, April 24th, 2018 | Posted by

台湾贸易代表团在雅加达办理媒合洽谈会

左起：柯皓文、赖协政、江翊萁伉俪、廖俊生主任、樊哲宁、欧蜜铃、林建成、雷智宇、柳其睿在活动现场合影。

左起：柯皓文、赖协政、江翊萁伉俪、廖俊生主任、樊哲宁、欧蜜铃、林建成、雷智宇、柳其睿在活动现场合影。

 

台湾贸易代表团雅加达办理媒合洽谈会一景。

台湾贸易代表团雅加达办理媒合洽谈会一景。

 

【本报讯】由台湾经济部国际贸易局及对外贸易发展协会(TAITRA)所主办之“2018年东南亚贸易及布局访问团”，率领近30家台湾厂商前往越南、印尼及菲律宾拓销及考察投资环境，423日在雅加达Borobudur办理媒合洽谈会，透过一对一洽谈的方式，协助台湾与印尼业者建立紧密且互惠的商业夥伴关系。

TAITRA市场拓展处亚太组组长樊哲宁表示，鉴于印尼为东协人口最多的市场、最大经济体之优势，因此，这次特别邀集台湾各类产业的杰出业者，包含机械设备、建筑五金、汽机车零配件、电子资通讯、绿能、农业用肥料、卷门整厂设备、美妆保养品、生技、食品暨饮料、运动健康及母婴用品等，透过实际走访，深入了解印尼市场的需求，而进一步找到台印业者合作的方式。

据悉，印尼第10大出口贸易市场为台湾，主要供应台湾燃煤、天然气及矿产品等，而印尼主要从台湾进口不锈钢板、纺织原物料等。投资方面，目前约有2000多家台商在印尼投资布局。另人文方面，印尼劳工在台湾的人数约25.2万人，对台湾产业、经济及社会都有莫大的贡献，此显示双方除了深厚的经贸关系外，人文之连结亦甚紧密。

TAITRA驻雅加达办事处廖俊生主任表示，该团于媒合洽谈会后，隔日将拜访由印尼环境部及德国技术合作开发之Jababeka工业区。建立于1989年的Jababeka工业区同时亦是一座环保工业区，进驻企业主要为外资企业。此参访行程将使台湾业者进一步了解印尼的投资环境。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213055

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