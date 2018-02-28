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台湾精品举办健康生活方式记者会

【本报讯】忙碌的步调经常让人忽略健康的重要性，身体抵抗力于不经意间渐渐降低，直到病痛找上门才有所警觉。2018年甫开春，台湾精品（Taiwan Excellence）于2月27日，在西雅加达Neo Soho购物中心的Taiwan Excellence Gallery举办“健康生活方式 /Healthy Lifestyle with Taiwan Excellence”记者会，邀请台湾知名自行车品牌Merida 和Strida与会，与大家一同享受健康人生的美妙！

雅加达台湾贸易中心廖俊生主任表示，健康是一切的根基，更是实现高品质生活的关键因素，在现代繁忙紧凑的生活中，台湾精品高效率地协助现代人达成健康和乐的目标。

台湾知名自行车品牌Merida 和Strida于记者会中介绍将自行车运动融入于日常生活中的运用方式，Taiwan Excellence Gallery的常设展将持续展出相关产品，欢迎有兴趣的民众前往一探究竟。

台湾精品也将首次在3月31日Taiwan Expo闭幕日，于雅加达会议中心（JCC）举办 “Taiwan Excellence Zumba Fest” ，印尼Zumba官方代言人Liza Natalia将带领您一同感受近年风靡全球的Zumba运动，活动即将于3月开始报名，详情请密切留意taiwanexcellencezumbafest.com。