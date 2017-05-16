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台湾卫生器材企业家通过博览会在印尼推介产品

【本报讯】台湾是一个进步的工业国，其中一项持续发展的工业是卫生器材产业。

台湾国际工业合作部CEO助理杨烔政表示，卫生器材产业在台湾已经发展了十余年。

台湾卫生器材与产品不断创新并使用最新科技，最优势的是价格具竞争力，比欧洲产品价格更便宜。

他在雅加达博览会间隙表示，“卫生器材产业在台湾前景非常明朗，已成为优势工业。”

有很多台湾业者开始到海外发展商业。其中一个最看好的主要市场是印尼。

他阐明，印尼是潜在市场，因为人口众多，社会已非常关注健康问题。有数家台湾卫生器材业者于本月12日至14日在雅加达会议中心（JCC）博览会推介多项的产品和产业。他透露，台湾博览会将成为台湾在印尼寻找代理商和商业伙伴的最佳平台。

这几家参展台湾卫生器材企业是Vedan Biotechnology;

提供含蛋白质的补品，可以提供身体免疫力。

Scivision Biotech；基于发酵透明质酸的医疗仪器。

Sofiva Genomics Co.Ltd.；这是台湾诊断仪器的先锋，有许多胎儿专家和医疗癌症专家。

Imediplus Inc.；先进医疗与电子企业，特别是发展电子听诊器。

台湾种植技术有限公司;是高质量的牙种植体，导航口腔手术供应商。

Bionet集团，是干细胞应用的专长。

他声称，所有参与台湾博览会的企业是台湾驰名和可信的企业。

他说：“我们希望台湾卫生器材与产品能获得印尼民众的喜爱，并可以通过可靠的代理商营销。”他解释说，美国和欧洲国家也使用了台湾一些卫生器材与产品。