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可在苏迪曼火车站办理登机手续 列车票价一趟三万盾

苏哈机场至城市列车12月初将正式通车

【雅加达综合通讯社11月24日讯】周四（11月23日），我国交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)在雅京向传媒阐述，苏哈机场至城市列车将于12月1日正式通车。第一阶段，列车将从雅京中区苏迪曼金融商业大街至苏哈机场的路段，往后将逐步增加其他列车站。苏迪曼火车站至苏哈机场行程时间约45分钟。旅客也可选择在苏迪曼火车站办理登机手续。

苏哈达机场至城市列车的运行时间从上午3点10分开始，持续到凌晨00.40，总共有82列次往返列车。Railink列车经营公司总经理赫鲁（Heru Kuswanto）如斯说。

根据交通部计划是先启动苏 哈达机场至苏迪曼列车站，之后将继续为乘客开通至Manggarai, Batu Ceper等车站。

交通部长布迪，试用促销期，苏哈机场至城市列车票价每趟定为3万盾。2018年1月1日起，从苏迪曼巴鲁站至苏哈机场的列车票价将调整为10万盾。布迪部长也希望，苏哈机场至城市的列车启动后，可方便前往机场的旅客，减少使用私人汽车，纾解城市之机场往来的交通流量。

按照计划，佐科威总统将为苏哈机场至城市电动列车主持启动典礼仪式。