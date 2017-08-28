Posted by admin

召见央行和OJK领导层

佐科威总统希望下调银行贷款利率

【本报雅加达讯】为了促进全国经济增长，佐科威总统希望银行业下调贷款利率低于10%。 周一（28/8），金融服务管理局(OJK)委员会主席魏姆博·桑托索（Wimboh Santoso）在雅加达总统府会见佐科威总统后如斯说。

魏姆博说，“总统指示，随着我国央行基准利率已下调，我国贷款利率也理应下降，此外，我国通货膨胀率也很低，印度尼西亚银行（央行/BI）7天逆回购利率( 7 Days Reverse Repo Rate)处于4.5% 水平。所以银行贷款利率理应也具有下降的空间，何况银行定期存款利率也降低。 ”

参加会议的还有财政部长丝莉慕利亚妮(Sri Mulyani) 、经济统筹部长达尔敏·纳苏迪安（Darmin Nasution）、政治法律安全统筹部长 鲁胡特·班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）与央行行长阿古斯·马尔多瓦尔多约（Agus Martowardojo）。

OJK主席魏姆博称，随着定期存款利率的下降，将有利于政府推动银行下调贷款利率的政策。但是，魏姆博希望下调银行贷款利率将不会给银行业带来负面影响。

“若定期存款利率下降，则贷款利率理应也会下降。取决于定期存款利率能降多少，因为这将决定资金成本的主要因素。”

因此，为供该计划能顺利地实施，政府或许必须指定特别金融工具，以防止出现投机行为操作的现象。魏姆博接着说。

“事实上，降低银行贷款利率的主要用意是推动国内投资，若定期存款利率较高，民众将把钱存到银行以获取银行利息，若存款利率下降，企业界将进行有利可图的投资。若定期存款利率下调，民众就把资金转移到投资领域。因此我们需要创造更多的投资领域。我们也鼓励更多的公司必须在资本市场进行首次公开招股，以获得廉价社会资金、公司也可选择发行债券，使民众能购买债券进行投资，但还是必须防止投机的行为，所以政府执法单位必须制定适当的监管机制。”

为了防止银行业之间的不公平竞争，在异常的情况下，OJK会发布定期存款利率的上限政策，但是，目前市场运行一切还很正常，OJK不会干涉市场的正常运行，目前银行定期存款利率仍处于正常，平均定期存款利率在6%水平。魏姆博这样表示。