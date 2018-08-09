Posted by admin

受6月份开斋节长假的影响

今年第二季工业增长4.41%低于经济增速

【本报雅加达 讯】2018年第二季度加工业增长达4.41%，比去年同期的3.93%更大。然而，该数字却低于2018年首季度的5.07% ，和2018年第二季度经济增长为5.27%。

中央统计局(BPS)记载，2018年第二季度的 加工业增长由饮料和食品行业8.67%所支撑，比 上季度的12.77%更低， 比2017年第二季度的 6.48%更高。

饮料和食品行业的增长是由棕榈原油(CPO)生产推动的。与此同时，第二季度的服装和纺织业增长6.39%，比2017年同期的3.78%有所上升， 这是由斋戒月和开斋节的国内需求所支持。可是，该增长却比2018年首季度的7.37%有所下降。

此外，鞋类，皮制品和皮革行业增长11.38% ，比2017年第二季度的 4.55%更大。该增长由国外和国内需求的增加所支持。 工业部秘书长哈利 斯.慕南达尔(Haris Munandar)称，虽然低于经济增长，但是工业增长却比仅3.93%的2017年第二季度更好。

到年底，有更高的工业增长潜力。 哈利斯说，“工业增长确实有周期性的，就好像出口一样。出口也有所增加，从而使贸易赤字缩小。” 他说，该增长仍然在政府估计中或仍然在轨 道上。何况是，出口增加，除非是出口至美国市场，因当地政府收紧进口。

2018年第二季度的工业增长受到6月份开斋节假期的影响，促使工业活动大幅下降。 此外，物流流量的限制亦影响工业业绩。

虽然如此，出口市场可说还安全，虽曾一度担忧我国市场成为中国出口目标。他说，“我们 担忧市场理应出口至美国的而转移至我国。此外，其产品会充斥我国市场。”