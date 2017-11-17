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受饮食加工业增长强劲需求

首十个月塑料进口额达63.6亿美元

【本报雅加达讯】今年1月至10期间，塑料和塑料产品进口比去年同期的57.7亿美元剧升10.12%，成为63.6亿美元（折合86.04兆盾），那是因为国内工业供不应求的结果。

前日，印尼芳香剂、烯烃和塑料工业协会（Inaplas）秘书长法查尔.布迪约诺（Fajar Budiono）对记者称，“国内工业趋于遏止供应持续提高的下游工业的需求，迟疑不决的塑料课税话题使工业在生产时采取观望态度。”

法查尔声称，需求提高是因为使用工业,即食品和饮料加工业（mamin）增长很高的缘故，尤其是在今年第3季达到9.46%，因此，国内工业只能供应40%需求，其余须从国外进口。

根据印尼芳香剂、烯烃和塑料工业协会数据，至今年10月的塑料产品进口达到80万吨，进口总值20亿美元，法查尔对国内工业不能供应很高的需求感到惋惜，事实上，最大的附加值是在下游工业。“主要因素是对塑料课税的可能性，因此，工业仍感到担心，这造成工业产能使用率降低成为75%，实际上，此前能达到85%。”

法查尔认为，对塑料课税话题越来越模糊，使工业界担心和遏止产量。他建议说，课税理应是对进口的塑料产品，这样将有利国内工业提高产能，不须担心塑料课税负担。

他声称，对进口塑料产品课税的监督，比向工业课税更容易。“，主要是在监督方面，因受限制于不明确的港口数目和系统编号（HS）。”

法查尔深信，如果政府对进口塑料产品课税的话，工业产能将提高。“但须必须小心实施，别使下游工业受到影响，如果政府望能获取20亿美元的2%，也不难。”

总的来说，今年，塑料工业仍能增长5.4%，该数目远在印尼芳香剂、烯烃和塑料工业协会定下的5.2%的指标之上。“该增幅是由于使用工业如食品和饮料工业增长高于期所致，但别使该增长由进口塑料产品替代。”

此前，包装工业削减今年的销售增长指标，从原来定下的8%，降低成为6%，为此，今年销售增长指标，从此前定下的86兆盾降低成为84兆盾，去年的销售额达到80兆盾。