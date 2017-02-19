Sunday, February 19th, 2017 | Posted by

受税务特赦计划影响
外国投资者在资本市场交易下降

Nicky Hagan

Nicky Hagan

【本报雅加达讯】印尼证券交易所(BEI)公布，2016年国内投资者仍主导在资本市场的交易总额。

2016年国内投资者交易录志为2328兆盾或占总交易的63.11%，而外国投资者仅36.89%1360兆盾。

印尼证券交易所发展部主任Nicky Hagan坦承，2016年外国投资者交易份额的下降相当多，受税务特赦计划的影响。因为这一向以来，使用外国股票经纪人机构的国内投资者相当多。

日前，他在雅加达，印尼证券交易所大厦说，“去年，因税务特赦的确有贡献。因此有所转换，外资持股比例下降。”

Nicky说，参加税务特赦和申报其资产的投资者相当多，包括在资本市场的投资工具。因录志外国投资者交易数目由2015年的1597兆盾，于2016年下降14.8%成为1360兆盾。

反过来，国内投资者的交易数目，恰恰是由1215兆盾快速上升91.6%2328兆盾。意思是在2016年末，从交易方面，国内市场参与者控制我国资本市场交易。

2016年国内投资者占总单个投资者识别(SID)的比例为97.87%534261 SID。而外国投资者仅2.13%11633 SID

根据印尼有价证券保管公司(KSEI)的数据，2016年的SID共有535994 SID。该数字比2015年的434107 SID上升23.4%或增加101887 SID

而投资者数量增长每月达19908 SID33.76%，由2015年的58970成为78878 SID

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175617

Posted by on Feb 19 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added