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受税务特赦计划影响

外国投资者在资本市场交易下降

【本报雅加达讯】印尼证券交易所(BEI)公布，2016年国内投资者仍主导在资本市场的交易总额。

2016年国内投资者交易录志为2328兆盾或占总交易的63.11%，而外国投资者仅36.89%或1360兆盾。

印尼证券交易所发展部主任Nicky Hagan坦承，2016年外国投资者交易份额的下降相当多，受税务特赦计划的影响。因为这一向以来，使用外国股票经纪人机构的国内投资者相当多。

日前，他在雅加达，印尼证券交易所大厦说，“去年，因税务特赦的确有贡献。因此有所转换，外资持股比例下降。”

Nicky说，参加税务特赦和申报其资产的投资者相当多，包括在资本市场的投资工具。因录志外国投资者交易数目由2015年的1597兆盾，于2016年下降14.8%成为1360兆盾。

反过来，国内投资者的交易数目，恰恰是由1215兆盾快速上升91.6%达2328兆盾。意思是在2016年末，从交易方面，国内市场参与者控制我国资本市场交易。

2016年国内投资者占总单个投资者识别(SID)的比例为97.87%或53万4261 SID。而外国投资者仅2.13%或1万1633 SID。

根据印尼有价证券保管公司(KSEI)的数据，2016年的SID共有53万5994 SID。该数字比2015年的43万4107 SID上升23.4%或增加10万1887 SID。

而投资者数量增长每月达1万9908 SID或33.76%，由2015年的5万8970成为7万8878 SID。