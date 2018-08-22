Posted by admin

受煤炭价飙升推动 重型机械需求提高

【本报雅加达讯】煤炭价格飙升趋势，推动其支撑工业领域的商业前景，包括对重型机械工业的需求，数家重型机械营销商接到大量的订单，甚至，顾客须耐心等待6个月才有货。

印尼重型机械独家经销商协会（PAABI）主席聪吉.古尔顿（Djonggi Gultom）坦言，许多煤矿公司订购重型机械，特别是大马力的重型机械。

随着国际市场的煤炭价格逞强势，重型机械需求持续提高。数日前，在ICE Newcastle股市，今年9月运输的煤炭价格每吨为113.55美元，该数目比去年底每吨92.25美元提高23%。

同时，政府至今年底，调高全国煤炭生产量至5.85亿吨或者是21%，该情形与重型机械实际销售并行。

根据印尼重型机械独家经销商协会记载，至今，重型机械总销售量50%，仍受煤矿业界支配，其余来自数个领域，如建筑业、农业界和其它。

聪吉坦言，从数量方面，向煤矿领域销售的重型机械数量仍低，但销售额相当大，在需求剧升当中，他建议，要订购重型机械的企业，必需提早订购，特别是100吨重量的重型机械。

而大矿业公司已确保重型机械，因他们已预先订购，甚至在2016年底，煤炭价格还未有剧升趋势之前已订购。

因此，聪吉生成，如果如今矿业公司才订购重型机械的话，则必须耐心等待至数个月。“可能等待2个月至6个月时间。”

印尼重型机械业协会（Hinabi）主席查玛鲁汀（Jamaluddin）对记者阐明，目前，我国重型机械产能利用率达80%。“今年的生产指标是8000台。”

他声称，重型机械厂接到的订单已达到1万台，但预测生产厂还未增加产量，因国内的重型机械零部件原料仍有限。

与此同时，代理商如United Tranctors公司设尽力法供应重型机械需求，该公司秘书莎拉.洛比斯（Sara K Loebis）不否认目前重型机械需求超过现有的供应量，但她并没有详细解释。“中小型的重型机械大约需等待3个月，大型的重型机械能等待9个月。”