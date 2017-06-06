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受热钱与投资评级的推动

我国外储创新高已经在望

【本报雅加达讯】预计2017年5月底的外汇储备将比上月的更高。标准普尔(S&P)评级机构提升我国为投资级别，成为2017年外汇储备上升的驱动器。

印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，该投资评级促使外资流入国内金融市场相当大。

根据央行的记载，至2017年5月份第四周，资金流入达122兆盾。该资金的流入比去年同期的58兆盾上升110.3%。

他说，“确是有相当高的增加。我们必须加以管理且我们深信以后将流至外国直接投资(FDI)。”

其实，至2017年5月12日在标准普尔未报告前，央行记载资金流入才达到105兆盾。其中71兆盾是流入国家有价证券市场。该数额比去年同期达到的65兆盾更大。

SKHA全球竞争力研究院首席经济学家Eric Sugamdi称，标准普尔债务评级的上升效应，理应对5月份的外汇储备开始有影响。他预测2017年5月底的外汇储备达1240亿美元，或比4月底的1232亿美元上升10亿美元。

倘若该Eric 的估计正确的话，则2017年5月份的外汇储备愈加接近记录。如所周知，2011年8月底我国外汇储备创新高，达1246亿美元。他预计，2017年6月份我国外汇储备将再创新高，因增加10亿美元而成为1250亿美元。