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受反倾销进口税政策压力 Asia Pasific购买更贵原料

【本报雅加达讯】国内的纺织原料价格昂贵，使Asia Pasific Investama公司进退两难进退维谷，该生产纱线和布料的企业指责反倾销进口税（BMAD）是祸根。

进口原料被课以反倾销进口税，使下游生产商Asia Pasific公司须支付更高的费用，但该公司未详述调高的倍数，Asia Pasific公司最为抱怨的是涤纶短纤（PSF）。

Asia Pasific公司经理卡雷尔.克里斯丹多.玛赫姆特（Carel Christanto Machmud）对记者称，公司也须向消费者推销更有竞争力的产品售价，与其它的生产商竞争。“因此，在国际市场失去竞争力。”

至今，Asia Pasific公司还未公布2018年上半年的财务报告，根据今年首季的财务报告，原料使用共计5190.4亿盾或占销售成本5940.3亿盾的87.38%。

甚至，今年首季的销售成本超过Asia Pasific公司的5803.1亿盾净销额。该情形也发生于去年首季，去年首季的净销额为3374.9亿盾，而销售成本为3571.8亿盾，因此，导致Asia Pasific公司仍亏损。

如果纺织原料价格持续高居不下，Asia Pasific公司深信，我国纺织工业在国内市场或者是在出口市场，将全面受阻。“尤其是对涤纶短纤已8年被课以反倾销进口税，理应已足够对国内涤纶短纤生产商的保护措施。”

Asia Pasific公司下决心，将提高今年的出口销售份额至70%，该公司出口目的国是欧洲、日本、韩国和巴西。

Asia Pasific公司生产各种纺织产品，其中每个月生产能力3万吨纱线、250万平方公尺坯布（kain grey）和150万码（yard）斜纹布（kain denim）。

此前，印尼纺织业协会（API）秘书长艾诺菲延.伊斯米（Ernovian G Ismy）称，原料费提高13%，那是因受保护纺织上游工业的反倾销进口税政策所致，此外，国内的聚酯纤维（Polyester）需求，超过国内生产能力。