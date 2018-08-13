Monday, August 13th, 2018 | Posted by

受到季节性因素影响
今年第二季度经常帐赤字扩大至3%

周五（8月10日）印尼央行在雅京央行总部公布了2018年第二季度的经常帐赤字。

周五（8月10日）印尼央行在雅京央行总部公布了2018年第二季度的经常帐赤字。

 

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)公布2018年第二季度的经常帐赤字(CAD)数据录得3%80亿美元。该数字比去年同期的1.96%更高。

央行统计部执行主任Yati Kurniati 称，该赤字数字亦比2018年首季度的2.6% 55亿美元更宽。

日前，Yati在雅加达央行大厦的新闻发布会上说，“2018年首季度的经常帐赤字仅为2.6%仍处于安全范围内。而第二季度的上升，是因为符合消费和投资或制造业活动带动的国内生产总值(GDP)所反映的经济活动。”

Yati 补充称，进口的增加也影响该赤字状况。然而，上述进口为支持不断增加的经济活动。根据国内生产总值，中央银行记载进口高于出口。

她说，“该进口不仅仅是为消费活动。而是为生产活动，因所进口的原材料和资本货物增加。”

油气贸易平衡亦出现逆差，是受到上涨的国际油价的影响。此外，今年第二季度的原油需求的确是相当高。她说，“第二季度适逢有斋戒月和开斋节，以致对燃料的需求增加。”

2018年第二季度，扩大的经常帐赤字亦受外债和股息支付周期的影响。

大部分有外债的外国投资者或国内企业必须付款。如所周知。该外债的付款时间一般是在第二季度进行的。

Yati 说，“因此在第二季度的经常帐赤字扩大是由于季节因素。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=222709

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