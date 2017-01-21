Saturday, January 21st, 2017 | Posted by

受中国与美国经济影响
印尼央行预计今年全球经济增长3.4%

Agus Martowardojo

Agus Martowardojo

【本报雅加达讯】受中国与美国经济影响，印尼央行预计今年全球经济增长3.4%，比原先估计的3.2％略有增加。

除受中国与美国经济影响之外，今年的消费和投资估计也会向好的方面发展。

印尼央行行长阿古斯（Agus Martowardojo）周五在雅加达央行总部说：“我们看到美国的失业率低、消费力强、投资好转、通货膨胀符合预期，看来美国的经济开始复苏。”

此外，目前全球正在等待美国当选总统特朗普政策的落实。今年美联储将上调利率的计划也要特别警惕。另外，我们也要看美国新总统的贸易与金融措施如何？

今年若美联储三次上调利率，估计将能吸引外国资本从发展中国家外流，这一点需要我们警惕。

与此同时，阿古斯对201612月印尼的贸易顺差给予赞赏，但他对2017年的贸易平衡还不能进行预测，因为还得看特朗普上任之后的经济政策如何。

我们知道，美国在2016年下半年经济好转，并也知道美联储将会上调利率。“他补充说。

为此，希望在2017年，我们不能仅依赖内需或政府支出，应该让更多的私企进行投资，使印尼的经济增长能达到如央行预计的55.4％指标。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=173546

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