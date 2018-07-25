Posted by admin

反映隔夜交易实际数据

印多尼亚将成为新基准利率

【本报雅加达讯】下周央行（BI）将发布名为印多尼亚（Indonia）的新的利率决定机制。印多尼亚将取代在雅加达银行同业拆借利率（JIBOR）的隔夜利率。

央行货币管理处执行经理Nanang Hendarsah称，尽管印多尼亚已在下周公布，央行还将保持雅加达银行同业拆借利率的隔夜利率至2018年12月。他说：“7天、1个月、3个月、6个月和12个月的雅加达银行同业拆借利率仍将运行。”

如今也是印多尼亚真正可以取代雅加达银行同业拆借利率前的过渡时期，即当印多尼亚基于7天以上的隔夜指数掉期交易，能够形成新的市场基准的时候。

印多尼亚利率将产生隔夜交易实际数据，因这是所有银行，从印尼西部时间上午08.00到下午18.00的交易结果。

央行将在商业银行每日报告（LHBU）中收集该交易数据。随后央行在19.00将公布该所有银行加权交易的平均值。有了这种模式，我国的隔夜利率将基于实际数据。

这有别于目前基于雅加达银行同业拆借利率的利率机制。这期间，雅加达银行同业拆借利率只是基于几家银行的报价，因此并不反映实际的隔夜利率。

比如本月24日的隔夜利率处于5%水平。央行的确让上述隔夜利率保持在接近目前5.25%的政策利率水平。他说：“要是太远将造成市场不确定性。”

因为印多尼亚是交易实际利率，央行希望银行能够使用它作为信贷、存款、包括确定掉期保费利息的基准。因为央行需要市场利率基准。

Nanang说，如果印多尼亚利率将来能够形成隔夜掉期指数（OIS），市场也将拥有新的对冲工具，即利率转换（interest rate swap）。

中亚银行（BCA）经济学家David Sumual认为，印多尼亚将吸引投资者，因它反映实际的市场利率。须知在其他国家这也是一种最优方法。