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双向双轨道建设明年完成

乘客能在芒加赖搭机场列车

【本报雅加达讯】按照计划，苏加诺哈达列车将于2019年在芒加赖（Manggarai）列车站停车。

交通部火车事务总署长朱尔菲基（Zulfikri）昨日在雅加达说：“明年初，乘客能在芒加赖列车站乘搭机场列车。”

他称，目前乘客只能在Sudirman Baru车站乘搭机场列车，因为在芒加赖站的双向双轨道建设工程还在进行中。

朱尔菲基解释， 穿过芒加赖车站的双向双轨道建设工程分成第一和第二阶段。

第一阶段是完成从Kranji至芒加赖的双向双轨道项目，以及几座车站现代化项目，其中是芒加赖列车站。芒加赖列车站现代化项目预计年底完成。

“未来，中线和勿加西线将有单独的铁路线，并解决了瓶颈问题。第一阶段建设工程将于明年底完成，”他说。

进一步是第二阶段建设工程，即完成从勿加西至芒加赖的双向双轨道项目，以及完成勿加西几座列车站的建设项目。

朱尔菲基指出，第二阶段建设工程预计2022年完成，但交通部长布迪要求于2020年竣工。

“交通部长要求2020年竣工，因为目前的电动列车的运载能力已经饱和。双向双轨道投入使用时，从勿加西至芒加赖的长途列车和通勤列车将分开在单独铁路线行驶，长途列车终站设在芒加赖，”他说。

此前，交通部长布迪（Budi Karya Sumadi）要求双向双轨道建设工程更早完成，来优化长途列车和通勤列车客运服务。

“最近一个月，我看有几班列车迟到，还有建设工程进度很慢。目前乘搭通勤列车的乘客每日85万人次。若某班列车迟到几分钟，你可以想象有多少乘客迟到了，”部长说。

为加快双向双轨道建设进度，布迪要求印尼火车公司采取一些步骤来加速双向双轨道建设工程，比如采用三班制的方式。

部长解释，从芒加赖至芝卡朗的双向双轨道建设项目分成三个部分，第一是从芒加赖至干冬墟

（Jatinegara），建设进度30%；第二从干冬墟至勿加西，建设进度10%；第三是从勿加西至芝卡朗，建设进度达70%。

布迪称，双向双轨道建设的最大障碍位于芒加赖列车站。虽然如此，交通部长对建设工程于2019年全面竣工表示乐观。

“复杂性位于芒加赖。我们还有时间，但我要保证建设工程按时完成。这就是为什么我要求KAI公司总经理采取加快建设进度的措施。我希望明年初能完成，”布迪如斯强调。

从芒加赖至芝卡朗，总里程38公里的双向双轨道项目，将使长途列车和电动列车铁路线分开。

特在干冬墟至芒加赖之间的铁路线，长途列车将在高架铁路桥行驶，而通勤列车在高架铁路桥下铁路行驶。

布迪进一步透露，芒加赖列车站将建有分割长途列车、城际通勤列车和机场列车的铁路线。

“芒加赖将成为长途列车的终站，”部长说。